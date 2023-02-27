Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия, которые предлагает ЦСКА, мы бы подписали контракт»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как продвигаются переговоры с московским клубом по новому контракту.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны итальянских клубов.

«Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определённые проблемы в условиях. Всё зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже всё подписали», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.