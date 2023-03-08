Агент Дркушича высказался о будущем футболиста

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о перспективах своего клиента.

«Никто не знает, что произойдёт в будущем. Сейчас он сфокусирован на игре за «Сочи», на собственном развитии. И куда это может его привести, сейчас никто не знает», — заявил агент словенского защитника в интервью изданию«РБ Спорт». Также Ратковица высказался о возможном продлении контракта футболиста, отметив, что стороны не обсуждали такую возможность, поскольку соглашение защитника действует ещё два с половиной года.

Напомним, что Ваня Дркушич выступает за коллектив Российской премьер-лиги с января 2022 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету словенца 16 матчей и одна результативная передача.