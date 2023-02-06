Федотов назвал сильные стороны новичка ЦСКА Агапова

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов назвал сильные стороны нового защитника «армейцев» Ильи Агапова.

«Молодой игрок с сильной левой ногой. Это и в РПЛ редкость, и в мировом футболе проблематичная позиция. Есть моменты, и это доказано аналитически, когда предпочтительнее игрок с пасом слева. А дать дугу с этой стороны может не каждый», — рассказал специалист в интервью изданию Sport24.

По его мнению, отсутствие полного сезона в Премьер-лиге не является преградой, поскольку 15 матчей к 21 году в элитном дивизионе уже являются хорошим опытом. Также тренер выделил физические данные молодого защитника, отметив, что для уверенной борьбы ему необходимо набрать мышечную массу.

Напомним, что Агапов присоединился к ЦСКА после первой части сезона, перейдя из «Пари НН»