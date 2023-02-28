Агент: При Бердыеве у Джорджевича начинается лучший период карьеры

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о форме своего клиента.

«Лука чувствует себя превосходно, потому что ему удалось пройти полный предсезонный цикл подготовки. В физическом плане он возвращается к привычному состоянию, в котором находился, выступая за «Зенит», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

По мнению агента, у футболиста сейчас начинается лучший период в карьере, ведь главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев раскрывает его лучшие качества и улучшает его игру.

В первой половине сезона 28-летний форвард не смог отметиться результативными действиями, сыграв в 9 матчах за «Сочи».