Рианчо: «Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о назначении Курбана Бердыева на пост тренера «Сочи».

«Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ. Думаю, что он может многое сделать для чемпионата, его команды всегда очень конкурентоспособны. Как тренер он добивается отличных результатов. Его приход в «Сочи» — отличная новость», — приводит слова испанского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

По его мнению, клубу из олимпийской столицы необходимы усиления, поскольку для достижения результата нужны хорошие игроки и техничная команда. Рианчо считает, что Бердыев сможет добиться результата в «Сочи».

Напомним, что после первой части РПЛ «леопарды» занимают девятую строчку в таблице чемпионата. Курбан Бердыев был назначен на тренерский пост уже после 17 туров.