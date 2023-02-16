Чалов: «Карраскаль делает разницу»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре своего одноклубника Хорхе Карраскаля.

По словам Чалова, индивидуальные действия колумбийского футболиста приносят огромную пользу команде на поле и делают разницу в матчах.

«Игра один в один в нашем чемпионате на вес золота, а Хорхе — человек, который может создать преимущество, обыграв одного, даже двух. Появляются свободные зоны, в которые мне легче открываться, появляется больше моментов. Карраскаль заранее видит эти передачи, может и с места отдать», — цитирует Чалова Sport24.

Также нападающий выделил парагвайца Хесуса Медину, при этом отметив, что он является игроком другого плана, нежели Карраскаль, более выносливый и работоспособный, но реже берёт игру на себя.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков, расположившись на пятой строчке в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.