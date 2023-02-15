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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов назвал самого комфортного партнёра на поле

15 Февраля 2023 • 21:41 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов назвал футболиста, с которым ему наиболее комфортно играть.

«По мне Ваня Обляков — мегауниверсальный футболист, который может сыграть на любой позиции. Поэтому с ним ещё давно, с юношеских сборных было всегда комфортно играть. Понимает тебя с полувзгляда», — заявил нападающий национальной команды России в интервью изданию Sport24

По мнению Чалова, Обляков является очень недооценённым футболистом, отметив, что полузащитник всегда выкладывается на сто процентов на поле. Также форвард считает, что Иван может грамотно закрыть любую позицию.

Напомним, что 24-летний хавбек провёл в футболке «армейцев» 22 матча в нынешнем сезоне во всех состязаниях, забив два гола при трёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Иван Обляков
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