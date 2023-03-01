Дивеев может перейти в «Ювентус», считает Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о желании защитника ЦСКА Игоря Дивеева перебраться в Серию А.

«Если у Дивеева реально есть предложение из Италии, то он его будет рассматривать. Естественно, я бы ему посоветовал бы переехать играть в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

По мнению эксперта, Дивееву могут поступить предложения из «Ювентуса», «Милана» или «Наполи», если этим клубам будет необходим центральный защитник.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.