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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сможет ли Бердыев сотворить новое чудо с «Сочи»: Чего ждать от клуба во второй части сезона

27 Февраля 2023 • 11:31 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
05.03 19:30

Одна из главных интриг возобновляемого сезона в России – это выступление «Сочи» под руководством вернувшегося Курбана Бердыева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о судьбе южан.

Курбан Бердыев – это настоящее явление в российском футболе. Он ни разу не работал в топ-клубах, но сумел сразу две команды поднять до их высот. С «Рубином» Бердыев дважды выигрывал звание чемпиона, а с «Ростовом» был в шаге от подобного успеха. При этом Бердыев собрал в личную коллекцию «скальпы» «Барселоны» и «Баварии». И вот теперь он вернулся в наш чемпионат, приняв «Сочи».

К южанам отношение среди любителей футбола разное. Возникновение клуба в результате переезда питерского «Динамо» в город, где просто построили стадион к чемпионату мира, вливание денег от человека, близкого к власти и не замеченного в любви к футболу, пакетные аренды футболистов из «Зенита»… Всё это так, тем не менее «Сочи» в последние годы пытается вести довольно умную футбольную политику. Здесь серьёзно прибавил и раскрылся тренер Владимир Федотов, прогрессировали игроки, а селекция находила бриллианты вроде Кассьеры и Родригао. Их летнему решению пригласить на пост наставника Вадима Гаранина многие аплодировали, но зимой курс изменился. Бердыев – это не молодой перспективный тренер, а наставник, который слишком хорошо всем известен. От него ждут предельно прагматичного и закрытого футбола. Кроме того, было много разговоров о том, как он ведёт селекцию в своих командах: пример Азмуна, ходившего следом за наставником, слишком показателен.

Пожалуй, самое интересное, что сейчас можно сказать, заключается в том, что «Сочи» во время зимнего трансферного окна так толком и не изменил состав. Разве что в статусе свободного агента в стан южан перебрался 19-летний полузащитник Мигель, однако, учитывая его возраст, едва ли стоит ждать, что он сразу пробьётся в основу. То есть Бердыев будет работать с теми игроками, которые были в «Сочи». Как это трактовать, сказать сложно. Можно в этом увидеть подтверждение слухам, что именно футболисты попросили руководство клуба назначить Бердыева, и тогда это обратный ход от тренера к игрокам. Можно же представить, что руководство «Сочи» всё ещё не решилось кого-то подписывать под нового наставника и хочет пока последить, что и как получится, прежде чем пускаться в траты.

С другой стороны, возможно, всё несколько проще. В этом сезоне «Сочи» уже никаких задач не решает. В таблице Премьер-лиги команда идёт девятой. Скорее всего, даже третье место в нынешней ситуации, в какой находится сейчас Россия, ничего не даст, кроме красивой строчки в «Википедии». От «Ростова» сочинцы отстают на десять баллов и вряд ли могут рассчитывать отыграть отставание. При этом тринадцатый «Факел» из зоны переходных матчей позади на двенадцать очков. В общем вылет сочинцам не грозит, а из Кубка России южане уже вылетели.

В итоге Бердыеву пришлось прямо сейчас начать подготовку к старту сезона-2023/24. Оставшаяся часть чемпионата – это возможность для наставника в боевом режиме проверить нынешний состав, понять, где слабые и сильные стороны, постараться донести до игроков свою философию. В некотором смысле у «Сочи» впереди просто тринадцать контрольных поединков. Они важны, но лишь в контексте построения проекта на новый сезон.

Стоит ли в этом сезоне чего-то ждать от «Сочи»? Вряд ли. В этом просто нет смысла. В отличие от «Урала» или «Крыльев Советов», например, южане не выстраивают команду на продажу лидеров. У «Сочи» у самих есть деньги, так что даже такой цели у клуба нет. Скорее всего, Бердыев будет наблюдать, тасовать варианты и думать. Главное в этой ситуации – не провалиться, например, не оказаться в зоне стыковых матчей или опасной близости от неё. В «Сочи» руководство не самое терпеливое, так что неудачи в оставшейся части сезона могут стоить Бердыеву работы.

Роман Андреев

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