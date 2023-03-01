Дивеев рассказал, чем Федотов отличается от других тренеров ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от работы под руководством наставника команды Владимира Федотова, возглавившего «армейцев» прошлым летом.

Дивеев отметил требовательность специалиста, а также его умение сплачивать своих игроков.

«Федотова от других тренеров ЦСКА отличает трепетное отношение к каждому футболисту. Федотов хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы: молодые, старые, иностранцы, россияне», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 5 марта против «Сочи». Начало — в 19:30 по московскому времени.