Соломатин: «Игра ЦСКА не внушает оптимизма»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением об игре «армейцев» в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи». Напомним, что встреча завершилась победой южан со счётом 2:0.

По словам эксперта, пока игра московской команды не внушает оптимизма. Соломатин подверг критике южноамериканских легионеров ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину.

«Карраскаль и Медина должны быть лидерами на поле, но есть вопросы к созиданию всей команды. Вообще сейчас смотришь футбол, и как будто в пандемию играем. Картинка матча не радует», — цитирует Соломатина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 12 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.