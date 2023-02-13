Масалитин: «На сегодняшний день альтернатив Мойзесу в ЦСКА нет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу выкупать бразильского защитника Мойзеса, права на которого принадлежат «Интернасьоналу».

По мнению эксперта, оставить Мойзеса — хороший вариант для ЦСКА, так как на сегодняшний день альтернатив южноамериканскому футболисту у московской команды нет.

«У ЦСКА на позиции левого защитника есть проблемы. Щенников никак не может найти себя. Поэтому хороший вариант оставить Мойзеса в ЦСКА. Самое главное, чтобы он был мотивирован и приносил пользу «армейцам», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Напомним, Мойзес перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 18 матчей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.