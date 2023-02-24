Медина: «Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями о Москве. Напомним, что ранее парагваец выступал за клуб МЛС «Нью-Йорк Сити».

Медина попытался сравнить Москву с Нью-Йорком, отметив, что эти города между собой очень похожи.

«Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Единственное отличие от США — тут холоднее», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медина провёл за «армейцев» 17 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.