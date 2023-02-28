Медина — о Чалове: «Меня восхищает его техника и умение завершать»

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался о форварде команды Фёдоре Чалове.

«Чалов — игрок высокого уровня. Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая девятка, он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать», — приводит слова Медины Sports.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Чалова 12 забитых голов и два ассиста в 22 матчах за ЦСКА.

После 17 туров подопечные Владимира Федотова занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Сегодня, 28 февраля, ЦСКА сыграет ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». Начало встречи — в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.