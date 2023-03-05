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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

05 Марта 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Сочи
0:0
ЦСКА Москва
1 2.95 X 2.30 2 3.50
2-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи0:0ЦСКА Москва
Джанаев СосланМещанинов АртёмДркушич ВаняТерехов СергейЗаика КириллЦаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмСарвели Владислав  10'Мелкадзе ГеоргийЮсупов Артур
Запасные: Бурмистров НикитаСиссако МуссаМиладинович ИванЖоаозиньоЮрганов ИгорьКравцов КириллМаргасов ТимофейШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев АмирАдамов ДенисДжорджевич Лука
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан РошаМойзесГайич Милан IIIМендес ВикторКучаев КонстантинНосков ЕгорМедина ХесусЧалов ФёдорКарраскаль Хорхе
Запасные: Мухин МаксимУшаков ЕгорЛукин МатвейЗделар СашаЕрмаков НикитаЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонКисляк МатвейТороп ВладиславАрбузов Ярослав
05 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Марта 2023 в 20:40
ай бритая мыразь креатура сисек! воц пасмотрице как этих тыварей будуц тянуць ва фсех мачах.. А-ха-ха-ха! )))
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