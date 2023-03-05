«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - ЦСКА Москва
Доступ после регистрации
Протокол игры
Джанаев Сослан•Мещанинов Артём•Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Заика Кирилл•Цаллагов Ибрагим•Нобоа Кристиан•Макарчук Артём•Сарвели Владислав• 10'Мелкадзе Георгий•Юсупов Артур
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес•Гайич Милан III•Мендес Виктор•Кучаев Константин•Носков Егор•Медина Хесус•Чалов Фёдор•Карраскаль Хорхе
05 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).
Бан пользователя