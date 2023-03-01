Дивеев рассказал, почему Фукс и Гайч не смогли заиграть в ЦСКА

Защитник московских «армейцев» Игорь Дивеев рассказал, почему легионеры Бруно Фукс и Адольфо Гайч так и не смогли проявить себя в составе ЦСКА.

«Очень жалко мне Фукса, у него одна травма за другой. Видно было как он старается и работает, приезжал в тренажёрный зал с девяти утра. Сплошная невезуха. А Адольфо в самом начале сезона очень здорово прибавил, начал бегать быстрее, окреп. Надеюсь, у него всё получится в «Вероне», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

Напомним, защитник Фукс стал игроком ЦСКА в 2020 году, подписав пятилетний контракт, но сейчас играет в аренде в «Атлетико Минейро». Адольфо Гайч также пришёл к «армейцам» в 2020 году, но не смог регулярно попадать в основу и был сослан сначала в аренду в «Беневенто», после – в «Уэску». Теперь аргентинец попытается помочь одному из аутсайдеров Серии А – «Вероне».