ЦСКА может усилиться форвардом сборной Панамы

Московские «армейцы» могут подписать контракт с нападающим сборной Панамы и эквадорского клуба «Универсидад Католика» Исмаэлем Диазом. Об этом пишет панамский портал COS Panama.

Сообщается, что ЦСКА уже направил в эквадорскую команду предложение о трансфере 25-летнего игрока. Его соглашение с действующим клубом заканчивается в середине 2025 года. Нападающий оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 млн евро.

Ранее мы сообщали, что московский клуб по требованию главного тренера Владимира Федотова ищет варианты усилить атаку. Главными форвардами ЦСКА являются Фёдор Чалов и Антон Заболотный.