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ЦСКА может усилиться форвардом сборной Панамы

06 Февраля 2023 • 23:27 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Московские «армейцы» могут подписать контракт с нападающим сборной Панамы и эквадорского клуба «Универсидад Католика» Исмаэлем Диазом. Об этом пишет панамский портал COS Panama.

Сообщается, что ЦСКА уже направил в эквадорскую команду предложение о трансфере 25-летнего игрока. Его соглашение с действующим клубом заканчивается в середине 2025 года. Нападающий оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 млн евро.

Ранее мы сообщали, что московский клуб по требованию главного тренера Владимира Федотова ищет варианты усилить атаку. Главными форвардами ЦСКА являются Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Панамы Универсидад Католика Трансферы футбола - зима 2023 Исмаэль Диаз
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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