Машкарин: «Ключевой момент в матче ЦСКА и «Сочи» — удачные замены Бердыева»

Бывший футболист столичного ЦСКА Денис Машкарин высказался о результате матча «армейцев» против «Сочи» в рамках Премьер-лиги.

«Ключевой момент в матче — удачные замены Бердыева. Команды в этом матче показывали такой весенний футбол, было много борьбы, поле было тяжелое и вязкое, не было скоростей. И оба соперника уповали на стандартные положения», — поделился мнением экс-хавбек ЦСКА в интервью изданию «РБ Спорт». Машкарин рассказал, что ожидал более острой атакующей игры от «армейцев», отдав должное сопернику за организованную игру в обороне.

Напомним, что «Сочи» выиграл домашний поединок со счётом 2:0, оставив ЦСКА на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.