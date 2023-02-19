Агент Барбоза: «Со спортивной точки зрения переход Фалькао в ЦСКА был бы интересен»

Известный агент Паулу Барбоза высказался о несостоявшемся трансфере Радамеля Фалькао в столичный ЦСКА.

«Со спортивной точки зрения его переход в ЦСКА был бы интересен. Он опытный игрок, был в разных чемпионатах. Играть в России для него не было бы так сложно. Надо понимать, что повлияло на несостоявшийся трансфер», — рассказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, известный колумбиец мог бы выступать в футболке «армейцев» при наличии желания, отметив, что для Фалькао такой опыт был бы интересен.

Напомним, что ранее появилась информация о желании Радамеля присоединиться к ЦСКА, однако возможный трансфер сорвался из-за нахождения «армейцев» под санкциями США.