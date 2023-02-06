Федотов — об отношениях с Карраскалем: «Со всеми игроками есть общий язык»

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о взаимоотношениях с Хорхе Карраскалем на фоне слухов о ссоре с хавбеком.

«Абсолютно со всеми игроками есть общий язык и великолепные отношения. Поссориться просто. Мы все сами были футболистами, нам тоже многое не нравилось, обижались, были вспыльчивыми. Это часть профессии», — заявил главный тренер «армейцев» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что во время первой части сезона появлялась информация о возможном конфликте специалиста и полузащитника, однако сам колумбиец подобные слухи опровергал. Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с начала прошлого года, проведя в футболке «армейцев» 31 матч во всех турнирах и забив шесть голов.