​Юсупов: «Не кажу, что мы переигрывали ЦСКА»

В восемнадцатом туре возобновившегося российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» под руководством Курбана Бердыева сумел обыграть московский ЦСКА, забив тому два безответных мяча. Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов считает, что его команда смотрелась достойно, но все же не переигрывала ЦСКА настолько, насколько свидетельствует итоговый счет игры и два мяча преимущества подопечных Курбана Бердыева.

- Если бы нас душили два тайма, а мы бы в конце забили. То это повезло. Не могу сказать, что мы полностью переиграли ЦСКА. Просто чуточку были лучше, - цитирует игрока издание «Спорт-Экспресс».