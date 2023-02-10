Агент: «У Дивеева много альтернатив, если не получится договориться с ЦСКА»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров с московским клубом о продлении контракта.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года. Ранее ходили слухи об интересе к Дивееву со стороны «Зенита» и нескольких итальянских клубов.

По словам Ерёмина, защитник хочет остаться в ЦСКА, однако если договориться о новом соглашении не получится, он может выбрать другой вариант продолжения карьеры.

«Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут. Новый договор пока не подписан. Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.