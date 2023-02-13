Источник: ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» об аренде нападающего

ЦСКА сделал предложение немецкому «Нюрнбергу» о трансфере нападающего Квадво Дуа, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб намерен арендовать 24-летнего швейцарца с правом последующего выкупа за 1 миллион евро.

Действующий контракт Квадво Дуа с «Нюрнбергом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провёл в футболке немецкого клуба 22 игры, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.