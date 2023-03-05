Цаллагов рассказал, какая цель у «Сочи» в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов ответил на вопрос о целях команды на весеннюю часть чемпионата России.

«Цель одна — побеждать в каждом матче. Радовать своей игрой болельщиков и самих себя. Надеюсь, все получится», — цитирует Цаллагова пресс-служба южан.

В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Сегодня, 5 марта, команда Курбана Бердыева сыграет с ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.