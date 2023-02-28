Дивеев: «У нас в ЦСКА – все лидеры»

Защитник московских «армейцев» Игорь Дивеев рассказал о лидерстве в его команде.

«Лично я в ЦСКА три с половиной года – всех знаю. У нас в команде – все лидеры. Конечно, есть легенда клуба в лице голкипера нашего Игоря Акинфеева, однако в остальном все могут взять на себя лидерскую роль», - цитирует игрока «Чемпионат».

Дивеев пояснил, что может, например, как защитник часто давать подсказки своим партнёрам по команде, особенно в линии защиты – например, Виллиану Роше или Мойзесу.

Ранее Дивеев рассказал, что был приятно удивлён уровнем русского языка бразильца Мойзеса, который играет с ним в команде полгода.