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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: «У нас в ЦСКА – все лидеры»

28 Февраля 2023 • 22:55 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Защитник московских «армейцев» Игорь Дивеев рассказал о лидерстве в его команде.

«Лично я в ЦСКА три с половиной года – всех знаю. У нас в команде – все лидеры. Конечно, есть легенда клуба в лице голкипера нашего Игоря Акинфеева, однако в остальном все могут взять на себя лидерскую роль», - цитирует игрока «Чемпионат».

Дивеев пояснил, что может, например, как защитник часто давать подсказки своим партнёрам по команде, особенно в линии защиты – например, Виллиану Роше или Мойзесу.

Ранее Дивеев рассказал, что был приятно удивлён уровнем русского языка бразильца Мойзеса, который играет с ним в команде полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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