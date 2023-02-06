Бывший полузащитник ЦСКА отреагировал на страшное землетрясение в Турции

Бывший турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи отреагировал на одно из самых сильных землетрясений в турецкой истории.

«Мы все сегодня проснулись в мрачный день, но мы обязательно преодолеем это все вместе – рука об руку. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от землетрясения. Молимся о том, чтобы не было жертв. Пожалуйста, делитесь только проверенной информацией», - написал игрок у себя в соцсети.

Напомним, природный катаклизм магнитудой 7,8 балла поразил юго-восточную часть страны, а также северо-запад Сирии. Особенно сильно пострадали города Газиантеп, Хатай, Искендерун, Малатья и Кахраманмараш.

К сожалению, стихия унесла жизнь одного из представителей футбольного мира – под завалами погиб голкипер клуба «Йени Малатьяспор». А легендарный голкипер Волкан Демирель, который ныне возглавляет «Хатайспор», выступил в соцсетях с обращением о помощи.