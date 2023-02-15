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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев назвал самый эмоциональный момент в карьере

15 Февраля 2023 • 16:10 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом эмоциональном моменте в своей карьере.

По словам 36-летнего голкипера, столь ярким эпизодом можно назвать чемпионство в 2013 году.

«Когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после чемпионства 2013 года ЦСКА выигрывал РПЛ в 2014 и 2016 годах. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» набрали 29 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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