Акинфеев назвал самый эмоциональный момент в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом эмоциональном моменте в своей карьере.

По словам 36-летнего голкипера, столь ярким эпизодом можно назвать чемпионство в 2013 году.

«Когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после чемпионства 2013 года ЦСКА выигрывал РПЛ в 2014 и 2016 годах. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» набрали 29 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы.