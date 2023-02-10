Федотов высказался о сильных сторонах Чалова

Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов прокомментировал сильные стороны своего основного нападающего – Фёдора Чалова.

«Федя — бомбардир. Его цель - забивание голов, но помимо этого он очень хорош в подыгрыше. И если он видит партнёра по команде в более выгодной позиции, он отдаст ассист. Слабости? Это индивидуальные вещи», - рассказал Федотов в эфире «Авторадио».

В текущем сезоне у Чалова набралось 11 голов за ЦСКА во всех турнирах, а также два ассиста.

Ранее московские «армейцы» анонсировали соперников на третьем подготовительном сборе команды в Турции.