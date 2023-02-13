Корнаухов: «У Жиркова была прекрасная карьера»

Бывший футболист столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о решении Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«У него была прекрасная, шикарная карьера. Он мальчишкой в своё время приехал в Москву покорять большой футбол и добился потрясающих успехов. Юрию можно только поаплодировать за его талант, труд в футболе», – заявил директор ДЮСШ ЦСКА в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Жирков входит в число лучших левых защитников в истории российского футбола, отметив, что не стоит грустить из-за решения Юрия, поскольку рано или поздно все футболисты завершают выступления.

Напомним, что накануне, 12 февраля, Юрий Жирков объявил об окончании карьеры, на протяжении которой футболист представлял такие клубы, как ЦСКА, «Зенит», «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Химки».