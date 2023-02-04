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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Сочи» Адамов: «Было приятно начать работу с Бердыевым»

04 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о знакомстве с новым наставником клуба из олимпийской столицы Курбаном Бердыевым.

«Было приятно начать работу с Курбаном Бердыевым. Интересно получать опыт от работы с ним. Я тоже думал, что он закрытый. Но это не так. Очень открытый», — заявил Адамов в интервью «Чемпионату». По мнению вратаря, закрытость Бердыева является мифом, отметив, что специалист всегда подскажет что-либо во время тренировок. Также Денис отметил, что смотрел игры казанского «Рубина» в Лиге чемпионов, вспомнив игру с «Интером».

Напомним, что Курбан Бердыев возглавил «Сочи» после первой части сезона. Клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Денис Адамов
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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