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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич оформил дубль в ворота ЦСКА в течение 4 минут

05 Марта 2023 • 21:14 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Невероятный Лука Джорджевич стал героем матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - ЦСКА, проведя на поле всего несколько минут. Форвард заменил Георгия Мелкадзе и сразу открыл счет ударом с линии штрафной площади. Прошло несколько минут, и «джокер» Курбана Бердыева оформил дубль. Никита Бурмистров прострелил с правого фланга, от ноги Виллиана Роши мяч отскочил к Джорджевичу, и тот с близкой дистанции поразил цель - 2:0.

Напомним, что до этого сочинцы проиграли все три поединка сезона против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лука Джорджевич Сочи
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