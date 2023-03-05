Джорджевич оформил дубль в ворота ЦСКА в течение 4 минут

Невероятный Лука Джорджевич стал героем матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - ЦСКА, проведя на поле всего несколько минут. Форвард заменил Георгия Мелкадзе и сразу открыл счет ударом с линии штрафной площади. Прошло несколько минут, и «джокер» Курбана Бердыева оформил дубль. Никита Бурмистров прострелил с правого фланга, от ноги Виллиана Роши мяч отскочил к Джорджевичу, и тот с близкой дистанции поразил цель - 2:0.

Напомним, что до этого сочинцы проиграли все три поединка сезона против ЦСКА.