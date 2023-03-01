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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев назвал причину, по которой не готов играть в чемпионате Испании

01 Марта 2023 • 16:14 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что не готов выступать в чемпионате Испании, так как стиль игры, который исповедуют команды в этой лиге, ему не подходит.

Ранее сообщалось, что 23-летний россиянин может продолжить карьеру в Италии. По мнению Дивеева, эта страна ему подходит больше, чем Испания, где любят убаюкивающий футбол.

«К Испании, честно, не готов. Потому что там маленькие нападающие, которые носятся, я таких не люблю. В «Уфе» Йокич рассказывал, как играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Отберём мяч, сделаем две передачи, они опять перехватывают на 40 минут. Ты заснёшь — бам и гол», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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