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Спортивный директор «Универсидад Католика» назвал условие перехода Диаса в ЦСКА

08 Февраля 2023 • 17:19 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Спортивный директор клуба «Универсидад Католика» Франсиско Корреа назвал условия для перехода Исмаэля Диаса в московский ЦСКА.

«Возможность трансфера Диаса будет зависеть от готовности клуба принять наши условия. Пока сложно сказать что-то конкретное», — заявил функционер эквадорской команды в интервью изданию Sport24. Корреа подтвердил, что клубы ведут переговоры по возможному трансферу панамского нападающего.

Напомним, что ранее «Евро-Футбол.Ру»рассказал о предложении «армейцев» в размере двух с половиной миллионов евро, включая бонусные выплаты. 25-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро, а его контракт с «Универсидадом» действует до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Универсидад Католика Трансферы футбола - зима 2023 Франсиско Корреа Исмаэль Диас
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