Спортивный директор «Универсидад Католика» назвал условие перехода Диаса в ЦСКА

Спортивный директор клуба «Универсидад Католика» Франсиско Корреа назвал условия для перехода Исмаэля Диаса в московский ЦСКА.

«Возможность трансфера Диаса будет зависеть от готовности клуба принять наши условия. Пока сложно сказать что-то конкретное», — заявил функционер эквадорской команды в интервью изданию Sport24. Корреа подтвердил, что клубы ведут переговоры по возможному трансферу панамского нападающего.

Напомним, что ранее «Евро-Футбол.Ру»рассказал о предложении «армейцев» в размере двух с половиной миллионов евро, включая бонусные выплаты. 25-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро, а его контракт с «Универсидадом» действует до лета 2025 года.