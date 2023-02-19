Агент: «До лета Щенников точно останется в ЦСКА»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, сообщил о том, что его клиент не покинет московский клуб до лета.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист пока не ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта, срок действия которого истекает в конце июня нынешнего года.

«Тему Щенникова до окончания его контракта не хотел бы никак комментировать, пока не появится конкретика. Но до лета он точно остаётся в команде», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за ЦСКА пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Щенников является воспитанником московского клуба и защищает его цвета на протяжении всей своей профессиональной карьеры.