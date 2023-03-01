Дивеев: «В РПЛ стало меньше игроков, которые в одиночку могут сделать разницу»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев оценил то, как изменилась Российская премьер-лига после отъезда некоторых легионеров.

«После отъезда легионеров в РПЛ стало меньше игроков, которые могут в одиночку решить эпизод, которые делали разницу», – цитирует Дивеева «Чемпионат».

Говоря о персоналиях, Дивеев в первую очередь упомянул двух бывших нападающих московского «Спартака» – Луиса Адриано и Зе Луиша.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Дивеев отметился голом и результативной передачей в десяти поединках чемпионата.