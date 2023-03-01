Дивеев: «Для меня самое важное – успешно продлить контракт с ЦСКА»

Защитник московских «армейцев» Игорь Дивеев рассказал о своём будущем в ЦСКА.

«Я хочу остаться в ЦСКА. Для меня самое важное успешно его продлить и больше об этом не думать, главное ― играть», - рассказал Дивеев «Чемпионату».

Отметим, зимой ходило немало слухов о том, что молодой защитник может уехать в европейский клуб.

Игрок добавил, что о ситуации касательно контракта Дивеева пока знают только Роман Бабаев, спортивный директор ЦСКА и его агент.

Напомним, что контракт молодого защитника с «армейцами» истекает в середине следующего года. Выступает уфимец Дивеев за «красно-синих» уже с 2019 года, являясь одним из старожилов армейского топ-клуба.