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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев: «Увидел ту команду, которая была в серебряный год»

05 Марта 2023 • 21:57 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:0).

- Какую бы вы оценку поставили команде и совместным действиям, пятерку или четверку, так как есть что улучшать?

- Нет, я не буду говорить об оценках. Я сегодня просто увидел ту команду, которая была в серебряный год, с характером, которая была неуступчивой, которая борется за каждый мяч. Нам было очень важно это возродить. Я думаю, сегодняшний матч уже показал, что у команды действительно появляется характер такого серьезного уровня.

- Правильно ли мы предположили в трансляции, что, наверное, главный посыл команде был - играть дисциплинировано?

- Да, безусловно, потому что нет игроков, которые не участвуют в обороне, нет игроков, которые не участвуют в атаке, нет игроков, которые не борются за каждый мяч. То есть, вот это мне нравится, что я сегодня увидел.

- Что касается ваших замен, которые по сути сделали игру, это тренерское  чутье, или настолько сегодня футболисты были так готовы играть физически?

- Нет, это плановые замены, поэтому здесь ничего такого нет, мы это планировали.

- Вообще, получается, что вас полностью устраивает скамейка, которая есть?

- Безусловно, да. Я думаю, что у нас неплохая конкуренция во всех линиях.

- Что еще попросите улучшить у команды по итогам этого матча, что увидели, что еще не до конца отшлифовалось?

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- Я думаю, что сегодня робость была и боязнь ответственности, которая немножко сковывала атакующие действия. Вот здесь бы нам прибавить.

- В следующем матче «Сочи» еще активнее выйдет играть в атаке?

- Я дальше не знаю, поживем-увидим.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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