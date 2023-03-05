Федотов: «Уснули, на невнимательности пропустили первый гол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (0:2).

- Почему-то создалось ощущение, что с первых минут ЦСКА сегодня играл осторожнее, чем мы привыкли видеть в прошлых матчах. Так ли это?

- Я бы не сказал, что осторожнее. Мы искали свой шанс, свои моменты. Они у нас были. Я думаю, что все дело в том, что мы вроде бы гол забили, но там обнаружили микроскопический офсайдик. Плюс у нас в первом тайме были тоже моменты, которые мы не реализовали. Соперник использовал, как раз то, о чем мы говорили, уснули, на невнимательности пропустили первый гол. Я думаю, что игра до гола шла. Как оказалось, поле быстро пришло в негодность. На первый взгляд, было все ровненько, но оказывается, что травка не успела еще окрепнуть. Поэтому было непросто комбинировать, мы это пытались делать, но скажу, мало обостряли в этих условиях. Наверное, в каких-то моментах нужно было чуть упростить игру.

- Замены тоже не внесли перелома. Наверное, это вас расстраивает?

- Здесь получается, что замены были сделаны после счета 0:2 после серии рикошетов, когда мы пропустили второй гол. Уже времени оставалось слишком мало сделать какие-то переломы.