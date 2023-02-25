Агент Миладиновича: «Ему нравится в России»

Антон Синьков, представитель защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал о возможном получении игроком российского паспорта.

«У Ивана контракт с «Сочи» будет действовать еще 1,5 года. С лета этого года его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ему нравится в России», — заявил агент сербского футболиста в интервью изданию Sport24. Синьков отметил, что Миладинович хочет помочь своему нынешнему клубу подняться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Напомним, что 28-летний защитник выступает за «Сочи» с 2018 года, проведя прошлый сезон в футболке «Пари НН».