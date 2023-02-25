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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Миладиновича: «Ему нравится в России»

25 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Антон Синьков, представитель защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал о возможном получении игроком российского паспорта.

«У Ивана контракт с «Сочи» будет действовать еще 1,5 года. С лета этого года его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ему нравится в России», — заявил агент сербского футболиста в интервью изданию Sport24. Синьков отметил, что Миладинович хочет помочь своему нынешнему клубу подняться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Напомним, что 28-летний защитник выступает за «Сочи» с 2018 года, проведя прошлый сезон в футболке «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Миладинович Антон Синьков
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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