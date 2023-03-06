​Чалов: «Такие переезды бьют по состоянию»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о том, выбило ли команду из равновесия турне «Москва-Ставрополь-Краснодар-Сочи».

Напомним, что в воскресенье вечером ЦСКА проиграл в гостях у «Сочи» с результатом 0:2.

«Не сказал бы, что это сильно мешало нам, но в любом случае такие переезды бьют по состоянию. Но все находятся в одинаковых условиях. Однако, это непросто», - сказал Чалов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 12 марта – против «Крыльев Советов» на своём поле.