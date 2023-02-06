Московский ЦСКА по-прежнему решительно настроен усилить атаку. По информации сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру», до конца трансферного окна наставник армейцев Владимир Федотов хочет видеть в команде хотя бы одного новичка. Основной ударной силой в атаке москвичей является форвард Фёдор Чалов.

Напомним, что недавно «армейцы» из-за травм потеряли двоих игроков обороны и центра поля – Бактиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова.

Ранее ходили разговоры о том, что ЦСКА планирует подписать контракт с опытным форвардом Артёмом Дзюбой, однако дальше разговоров в прессе этот трансфер не продвинулся.

В РПЛ подопечные Владимира Федотова идут на пятом месте в турнирной таблице.