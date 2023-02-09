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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Универсидад Католика» намекнул, что Исмаэль Диас скоро перейдёт в ЦСКА эксклюзив

09 Февраля 2023 • 12:48 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Спортивный директор клуба «Универсидад Католика» Франсиско Корреа в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об окончании переговоров по переходу Исмаэля Диаса в московский ЦСКА.

«Очень много разной информации о ходе переговоров по Диасу с некоторыми клубами. Я сейчас не буду комментировать на какой стадии они находятся и ведутся ли они вообще. Думаю, что в ближайшее время клуб сделает заявление, из которого вы всё узнаете», – заявил Корреа.

В последних 20 матчах за «Универсидад Католика» в чемпионате, 25-летний Диас отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Универсидад Католика Исмаэль Диас
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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