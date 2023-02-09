Спортивный директор клуба «Универсидад Католика» Франсиско Корреа в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об окончании переговоров по переходу Исмаэля Диаса в московский ЦСКА.

«Очень много разной информации о ходе переговоров по Диасу с некоторыми клубами. Я сейчас не буду комментировать на какой стадии они находятся и ведутся ли они вообще. Думаю, что в ближайшее время клуб сделает заявление, из которого вы всё узнаете», – заявил Корреа.

В последних 20 матчах за «Универсидад Католика» в чемпионате, 25-летний Диас отметился 9 голами и 5 результативными передачами.