Медина: «Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю»

Нападающий ЦСКА Хесус Медина признался, что счастлив находиться в клубе.

«Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю. Живу настоящим, от матча к матчу – и концентрируюсь на весенней части сезона. Мы играем в двух турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке – поэтому ни о чем другом думать некогда», — приводит слова Медины Sports.

В текущем сезоне 25-летний парагваец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив пять результативных передач.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.