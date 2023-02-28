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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев: «Через час после матчей хочется пиццы и бургеров»

28 Февраля 2023 • 21:46 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Российский защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что любит поесть сразу после окончания матчей, а также поделился мыслями о своей физической форме.

«Через час после матча у меня начинается жор — сразу хочется пиццы и бургеров. Так что набрать лишний вес можно не только после получения травмы и, не играя в футбол. После игр всегда очень хочется кушать, - делится Дивеев с «Чемпионатом».

Игрок добавляет, что сейчас у него вес увеличивается и по той причине, что он больше времени проводит в тренажёрном зале и особенно много внимания уделяет плечам.

Сегодня ЦСКА проиграл «Краснодару» в Кубке России (0:1), однако успешно прошел в полуфинал Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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