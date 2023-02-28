Дивеев: «Через час после матчей хочется пиццы и бургеров»

Российский защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что любит поесть сразу после окончания матчей, а также поделился мыслями о своей физической форме.

«Через час после матча у меня начинается жор — сразу хочется пиццы и бургеров. Так что набрать лишний вес можно не только после получения травмы и, не играя в футбол. После игр всегда очень хочется кушать, - делится Дивеев с «Чемпионатом».

Игрок добавляет, что сейчас у него вес увеличивается и по той причине, что он больше времени проводит в тренажёрном зале и особенно много внимания уделяет плечам.

Сегодня ЦСКА проиграл «Краснодару» в Кубке России (0:1), однако успешно прошел в полуфинал Пути РПЛ.