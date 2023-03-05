Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении армейцев от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

- Какое послевкусие от игры?

- Я не ожидал, что получится такой результат. Оборона подвела. Не понял, почему они побежали в атаку. Надо было разобраться со своими игроками, которых не так много. Но они побежали помогать нападающим, раскрылись, вот и получили два мяча. Это две ошибки обороны. Надо было страховать друг друга. Так бывает, когда забить не получается. Защитники начинают думать, что они пойдут вперед и помогут. Но получается оборотка. Надо терпеть до конца. Не получилось, полезли вперед. Тут нужна работа над ошибками. Не думаю, что такое может повториться, но жаль, что команда потеряла очки. Хотя бы одно надо было брать на выезде.

- После 0:2 игра закончилась для ЦСКА?

- Варианты были. Просто не надо было пропускать второй мяч.

- К Акинфееву есть вопросы?

- Он не виноват ни в одном мяче. В первом случае был расстрел, и во втором случае Набабкин был далеко от своего оппонента. И никто никого не страховал.

- Два гола Джорджевича – это везение или тренерская чуйка Бердыева?

- Так бывает. Повезло игроку. Он на желании вышел. Джорджевич может больше и не забить в этом сезоне. Так игра складывается, она непредсказуема.

- Гол Мойзеса отменили по делу?

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- Арбитр смотрел ВАР. Если бы его не было, то мяч засчитали бы. Так что ВАР очень мешает. Он нарушает динамику футбола. Идут бесконечные просмотры, которые отнимают время. Да и боковые арбитры почти не играют никакой роли при этой системе.

- Как вам эпизод с Сарвели на 30-й минуте, когда Виллиан попал ему по ноге? Был ли пенальти?

- Это игровая ситуация. Ну, промахнулся Виллиан, ну, попал по ноге. Но мяча-то у него уже не было. Это отыгранный эпизод. Там не было грубости. Безбородов судит в целом нормально.

- От ЦСКА ожидали большего?

- Конечно. Я думал, один мяч «армейцы» забьют и не пропустят.

- По такой игре одного мяча не хватило бы.

- И моментов-то серьезных не было. Розыгрыш мяча в нападении недостаточен. Сумбур какой-то. Не онятно, ведь матчи провели до этого, а игра совсем не получилась. Чалов и Заболотный потерялись на поле. Они были незаметны и ничего интересного не создали. Не было острых моментов, каких-то розыгрышей мяча, прострелов, атак крайних нападающих. Вся острота идет с флангов. Сейчас по центру просто так не прорвешься. А фланговых футболистов у ЦСКА нет. Чалов не совсем отрабатывает. Ему лучше было бы сместиться на фланг, а он все время бегает в середине. А в центре его легко прихватить: один спереди, другой страхует сзади. Вот и все.

- Федотову что делать в этой ситуации?

- Нужны фланговые атаки. Без этого у ЦСКА ничего не получится.

Елена Григорьевская