Агент Дивеева рассказал о переговорах по новому контракту игрока

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о процессе переговоров по новому контракту футболиста.

«По продлению контракта с ЦСКА пока всё по-прежнему. Мы на той же стадии, что и были — договор пока не подписан. Строгих дедлайнов нет, наверное, но мы не находимся на мёртвой точке», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью Sport24. По его мнению, шансы на продление контракта есть, поскольку между сторонами ведутся переговоры.

Напомним, что текущее соглашение Дивеева с «армейцами» истекает после окончания следующего сезона. 23-летний защитник выступает за ЦСКА с 2019 года, проведя в футболке москвичей 118 матчей в рамках всех состязаний.