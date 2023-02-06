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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «На рынке для клубов РПЛ доступны только футболисты после травм и те, кто потерял место в стартовом составе»

06 Февраля 2023 • 10:06 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферах московского клуба.

По словам специалиста, из-за отстранения российских команд от еврокубков стало гораздо сложнее приглашать иностранных футболистов. Федотов рассказал, что на таких игроков значительно выросла цена, а также зарплата самих легионеров.

«На рынке зачастую для клубов РПЛ доступны только футболисты после травмы, те, кому нужно восстанавливать кондиции, перезапускать карьеру, кто потерял место в стартовом составе своего клуба», — цитирует Федотова Sport24.

Напомним, что последним иностранным футболистом, который пополнил состав «армейцев» стал бразильский защитник Виллиан Роша, перешедший под занавес летнего трансферного окна из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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