Федотов: «На рынке для клубов РПЛ доступны только футболисты после травм и те, кто потерял место в стартовом составе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферах московского клуба.

По словам специалиста, из-за отстранения российских команд от еврокубков стало гораздо сложнее приглашать иностранных футболистов. Федотов рассказал, что на таких игроков значительно выросла цена, а также зарплата самих легионеров.

«На рынке зачастую для клубов РПЛ доступны только футболисты после травмы, те, кому нужно восстанавливать кондиции, перезапускать карьеру, кто потерял место в стартовом составе своего клуба», — цитирует Федотова Sport24.

Напомним, что последним иностранным футболистом, который пополнил состав «армейцев» стал бразильский защитник Виллиан Роша, перешедший под занавес летнего трансферного окна из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.