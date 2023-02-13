Окоча: «Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки»

Легенда нигерийского футбола Джей-Джей Окоча высказался о своём знаменитом соотечественнике Ахмеде Мусе.

«Ахмед Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки. Он помогает многим африканским странами, а в России он всем запомнился своей хорошей скоростью и голами», — заявил экс-игрок «ПСЖ» в интервью изданию Sport24. По мнению бывшего полузащитника, Муса показывает пример африканским игрокам, что они могут ехать в Россию.

Напомним, что в Премьер-лиге Ахмед Муса дважды выступал за ЦСКА, проведя в футболке «армейцев» 185 матчей в рамках всех состязаний и забив 62 гола.