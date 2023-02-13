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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Окоча: «Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки»

13 Февраля 2023 • 11:53 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Легенда нигерийского футбола Джей-Джей Окоча высказался о своём знаменитом соотечественнике Ахмеде Мусе.

«Ахмед Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки. Он помогает многим африканским странами, а в России он всем запомнился своей хорошей скоростью и голами», — заявил экс-игрок «ПСЖ» в интервью изданию Sport24. По мнению бывшего полузащитника, Муса показывает пример африканским игрокам, что они могут ехать в Россию.

Напомним, что в Премьер-лиге Ахмед Муса дважды выступал за ЦСКА, проведя в футболке «армейцев» 185 матчей в рамках всех состязаний и забив 62 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Муса Джей-Джей Окоча
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