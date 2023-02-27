Бывший форвард ЦСКА Жо завершил карьеру

Экс-нападающий ЦСКА Жо завершил игровую карьеру, сообщает Meu Timao.

Напомним, что бразилец защищал цвета «армейцев» с 2006 по 2008 год. В общей сложности в составе «красно-синих» форвард провёл 77 матчей, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с ЦСКА южноамериканец сумел выиграть чемпионат России, а также дважды стать обладателем Кубка страны.

Последним клубом 35-летнего Жо был саудовский «Аль-Джабалайн». Ранее он также выступал за «Коринтианс», «Атлетико Минейро», «Эвертон», «Интернасьонал», «Галатасарай» и «Манчестер Сити». За сборную Бразилии нападающий провёл 20 матчей и забил пять голов.