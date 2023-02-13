Медина вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник московских «армейцев» Хесус Медина вернулся в общую группу столичного клуба после простуды, сообщает пресс-служба ЦСКА. Напомним, что из-за недуга игрок пропустил контрольный матч против соседа по турнирной таблице - «Ахмата», встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я снова чувствую себя отлично! У меня несколько дней была простуда, но сейчас я снова тренируюсь, чему очень рад. Готов сыграть в ближайшей игре с «Динамо». Надеюсь сыграть в обоих оставшихся матчах и успеть набрать форму перед возобновлением сезона», — заявил парагваец клубной пресс-службе.

Ранее футболист рассказал, что счастлив в московском клубе, за который выступает с 2021 года.